Россиянина осудили на пять лет за похищение экс-сожительницы на глазах у родных

В Кузбассе мужчину осудили на пять лет за похищение экс-сожительницы и угрозы убийством

В Кемеровской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы 32-летнего местного жителя за похищение бывшей сожительницы на глазах у семьи. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кузбассу.

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 126 («Похищение человека») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант ехал на автомобиле во дворе дома и заметил экс-возлюбленную. Женщина шла с ребенком к родственникам. Тогда он ударил потерпевшую по лицу и затащил в машину. Родные жертвы увидели происходящее и обратились в полицию. После чего участковый позвонил фигуранту и вызвал его в отделение. Жертва пыталась сбежать из квартиры, в которую ее привез осужденный, но мужчина догнал ее, начал душить и угрожал расправой. К правоохранителям он пришел вместе с бывшей гражданской женой, которая должна была сказать, что сама хотела поехать с ним, однако потерпевшая написала заявление о похищении.

18 апреля сообщалось, что в Подмосковье мужчину осудили на 20 лет за убийство сожительницы и ее подруги.