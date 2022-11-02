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17:47, 2 ноября 2022Бывший СССР

Литву и Латвию уличили в ограничении въезда в Белоруссию

Белорусские пограничники уличили Литву и Латвию в ограничении безвизового въезда в страну

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские пограничники уличили Литву и Латвию в ограничении безвизового въезда в страну для своих граждан. Об этом заявил заместитель председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Игорь Буткевич, сообщает БелТА.

«Так, руководством Литвы и Латвии для препятствования выезду своих граждан в Беларусь введен ряд ограничений: пересечение границы один раз в семь дней, наличие денежных средств не менее 60 евро», — заявил Буткевич.

Он добавил, что страховые компании Литвы прекратили выдавать зеленые карты, необходимые для посещения Белоруссии. Буткевич также отметил, что на погранпунктах в Польше, Литве и Латвии фиксируются постоянные многодневные очереди.

Белорусская сторона, в свою очередь, не вводила никаких ограничений на въезд в республику, подчеркнул представитель Погранкомитета.

Ранее власти Литвы призвали усилить санкции против Белоруссии из-за событий на Украине. По мнению президента страны Гитанаса Науседы, механизмы санкций должны работать так, чтобы исключить возможность их обхода.

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Алевтина Запольская
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