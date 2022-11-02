В Санкт-Петербурге завершилась частичная мобилизация
В Санкт-Петербурге завершены все мероприятия, связанные с призывом в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram.
«В соответствии с указаниями Генерального штаба военкоматами прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе», — сказал градоначальник.
Он уточнил, что подготовка и раздача повесток также были прекращены. В конце сообщения губернатор обратился к призывникам, поблагодарил их и пожелал удачи.
Ранее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что резервисты могут получать повестки после окончания частичной мобилизации, но они будут недействительны.
О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. Планировалось, что в рамках мобилизационных мероприятий будут призваны 300 тысяч человек.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизационных мероприятий. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.
31 октября Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, «точка поставлена».