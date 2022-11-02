Российский военком объяснил получение повесток после окончания мобилизации

Военком Егоров назвал недействительными отправленные после окончания мобилизации повестки

Резервист может получить повестку после окончания частичной мобилизации, но она будет недействительна. Об этом заявил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, пишет KP.RU

По его словам, частичная мобилизация в регионе завершилась 29 октября в связи выполнением задания по призыву, также закончилась отправка повесток. В связи с этим призыву не подлежат те, кто получил ранее отправленные повестки позже 29 октября. Например, ее мог вовремя не вручить работодатель, объяснил Егоров.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Помимо этого, он сообщал, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.

Впоследствии Минобороны заявило, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в России в рамках частичной мобилизации прекращены. Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения мобилизации, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

При этом депутат Госдумы Виктор Селиверстов объяснил получение повесток после окончания частичной мобилизации. По его словам, они могут приходить для уточнения данных.