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16:28, 2 ноября 2022Россия

Российский военком объяснил получение повесток после окончания мобилизации

Военком Егоров назвал недействительными отправленные после окончания мобилизации повестки

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Резервист может получить повестку после окончания частичной мобилизации, но она будет недействительна. Об этом заявил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, пишет KP.RU

По его словам, частичная мобилизация в регионе завершилась 29 октября в связи выполнением задания по призыву, также закончилась отправка повесток. В связи с этим призыву не подлежат те, кто получил ранее отправленные повестки позже 29 октября. Например, ее мог вовремя не вручить работодатель, объяснил Егоров.

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28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Помимо этого, он сообщал, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.

Впоследствии Минобороны заявило, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в России в рамках частичной мобилизации прекращены. Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения мобилизации, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

При этом депутат Госдумы Виктор Селиверстов объяснил получение повесток после окончания частичной мобилизации. По его словам, они могут приходить для уточнения данных.

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Анастасия Шейкина
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