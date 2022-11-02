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19:31, 2 ноября 2022Россия

В СПЧ порассуждали о возвращении смертной казни

СПЧ: мораторий о смертной казни можно было бы пересмотреть при «большой войне»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мораторий на смертную казнь можно было бы пересмотреть при условии объявления в России военного положения и «большой войны», в текущей же ситуации все должно оставаться как есть. Такое мнение выразил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов, его слова приводит РИА Новости.

Он также призвал различать специальную военную операцию России на Украине (СВО) от определения войны и военного положения.

«Да, идет гибридная война по большому счету, она идет уже давно, специальная военная операция там, где стреляют и убивают людей, это небольшая часть. Если война в этом смысле, в огневом контакте, станет всеобщей, либо нам будет такая объявлена и против нас будут действовать НАТО и прочие, тогда надо пересматривать», — порассуждал Точенов.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев допустил, что мораторий на смертную казнь можно преодолеть в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России.

В свою очередь, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что возвращение смертной казни в России при действующей Конституции невозможно.

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Никита Абрамов
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