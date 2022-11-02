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13:14, 2 ноября 2022Россия

В Кремле назвали безответственным «муссирование» темы применения ядерного оружия

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Запад намеренно «муссирует» тему ядерного оружия
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Страны Запада намеренно «муссируют» тему применения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, целенаправленное форсирование этой темы является безответственным. и Россия не будет уподобляться Западу.

«Мы констатируем, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка вот этой темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке», — заявил представитель президента.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада, поддерживая Украину и заявляя о необходимости не дать ей проиграть в конфликте с Россией, провоцируют глобальную войну с применением ядерного оружия.

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Валерий Розенберг
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