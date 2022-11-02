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21:09, 2 ноября 2022Мир

Шольц заявил о поддержке Германией политики «одного Китая»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна поддерживает политику «одного Китая»
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна поддерживает политику «одного Китая», направленную на сохранение порядка и мирное разрешение конфликтов. Об этом он написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Шольца, напряжение вокруг Тайваня вызывает беспокойство. «Как США и многие другие страны, мы проводим политику "одного Китая". Однако это означает, что любое изменение статус-кво должно происходить мирно и по взаимному согласию», — пояснил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что политика его страны в этом вопросе направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, мирное разрешение конфликтов, а также защиту прав человека и меньшинств и свободную, справедливую мировую торговлю.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц на этой неделе приедет в Китай. Таким образом, он станет первым западным лидером, восстановившим контакт с Пекином. Однако, по информации Financial Times, этот визит вызвал споры в Германии и во всей Европе.

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Марина Совина
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