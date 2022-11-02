Шольц заявил о поддержке Германией политики «одного Китая»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна поддерживает политику «одного Китая»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна поддерживает политику «одного Китая», направленную на сохранение порядка и мирное разрешение конфликтов. Об этом он написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Шольца, напряжение вокруг Тайваня вызывает беспокойство. «Как США и многие другие страны, мы проводим политику "одного Китая". Однако это означает, что любое изменение статус-кво должно происходить мирно и по взаимному согласию», — пояснил он.

Немецкий канцлер подчеркнул, что политика его страны в этом вопросе направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, мирное разрешение конфликтов, а также защиту прав человека и меньшинств и свободную, справедливую мировую торговлю.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц на этой неделе приедет в Китай. Таким образом, он станет первым западным лидером, восстановившим контакт с Пекином. Однако, по информации Financial Times, этот визит вызвал споры в Германии и во всей Европе.