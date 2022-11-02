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13:38, 2 ноября 2022Мир

Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским

Президент Турции Эрдоган заявил о проведении телефонных переговоров с Зеленским 2 ноября
СюжетМинобороны:

Фото: Turkish presidency office / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, разговор должен состояться сегодня, 2 ноября. «Вчера у меня были телефонные переговоры с господином Путиным [Владимиром, президентом РФ], сегодня ожидаются переговоры с Зеленским», — заявил турецкий лидер, не уточнив тему предстоящих переговоров.

Ранее Эрдоган заявил о восстановлении деятельности зернового коридора после переговоров турецкого главы Минобороны Хулуси Акара с его российским коллегой Сергеем Шойгу. «Начиная с 12:00 среды поставки зерна возобновляются», — указал политик, сославшись на результаты переговоров министров.

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Анжелика Бережная
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