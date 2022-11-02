США заподозрили Северную Корею в тайных поставках оружия России

США заподозрили КНДР в тайных поставках оружия России для использования в СВО

США располагают данными о том, что КНДР поставляет России артиллерийские снаряды для последующего использования в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей Белого дома и рассекреченные разведданные.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии телеканалу заявил, что в сентябре Северная Корея публично отрицала намерение поставлять оружие России. Однако полученные сотрудниками ведомства данные позволяют утверждать, что Пхеньян тайно снабжает Москву артиллерийскими снарядами для использования на территории Украины.

Кирби подчеркнул, что КНДР скрывает истинное место назначения поставок, пытаясь создать впечатление, что боеприпасы направляются в страны Ближнего Востока и Северной Африки. При этом конкретных свидетельств в пользу данной версии он не привел.

В рассекреченных разведданных также не содержится подробностей о том, сколько оружия было поставлено из КНДР в Россию, и каким образом Москва его оплатила, отмечает CNN. Официальные лица доказательств выдвинутых обвинений не предоставили.

Ранее в МИД КНДР заявили, что финальная фаза сценария ядерной войны Северной Кореи и США началась. Северокорейские дипломаты также указали, что США — единственная в мире страна, целью ядерной программы которой является свержение режимов.