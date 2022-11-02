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01:50, 2 ноября 2022Экономика

В Чехии назвали российскую энергию причиной процветания страны

Профессор Келлер назвал российскую энергию причиной процветания Чехии

Фото: Pixabay

Профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер назвал дешевую российскую энергию и доступное сырье причиной процветания Чехии, теперь же страна несется «в глубокую экономическую и социальную пропасть». Такое мнение он выразил в статье для Časopis argument.

Он напомнил, что энергия снижает значительную долю семейных бюджетов, и из-за ее высокой стоимости балансируют на грани банкротства немало компаний, начиная с мелких и средних предприятий и заканчивая крупными компаниями.

«Инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех… Резко растут цены на продукты, в том числе самые основные», — отметил он.

При этом в экономическом и социальном спаде чешское правительство обвиняет Россию, напомнил Келлер. «Никто из тех, кто предлагает подобное объяснение, не задумывается о весьма странных последствиях, которые из него следуют», — подчеркнул профессор.

Ранее жители Чехии вышли на демонстрацию в Праге, требуя отставки правительства страны. Также они призвали к переговорам с Россией по поставкам газа. Демонстрация прошла на главной площади Праги. Она была организована крайне правыми политическими движениями, радикально настроенными группами и коммунистической партией. Отмечается, что на акцию вышли несколько десятков тысяч человек.

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Марина Совина
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