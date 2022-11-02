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18:59, 2 ноября 2022Моя страна

В День народного единства в Рязани состоится Праздник ремесел

В День народного единства в Рязани будет организована культурная программа

Фото: Управление культуры администрации г.Рязани

В Рязани в День народного единства, 4 ноября, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в областной детской библиотеке состоится Праздник ремесел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Участники смогут смастерить оберег и народную игрушку, выведать секреты художественной росписи и лоскутного мастерства, присоединиться к сказочно-игровому марафону "В лабиринтах Медной горы", отгадать загадки русской избы», — говорится в сообщении.

Также для гостей мероприятия будет организована культурная программа «Отечеству на пользу» в Рязанском музее путешественников и обзорная экскурсия по выставке «Мост» в Музейно-выставочном центре «Фотодом». Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классе по народным танцам и посмотреть концертную программу во Дворце культуры «Приокский», посвященную Дню народного единства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День народного единства и 81-ю годовщину парада 1941 года. На Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. 

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Валентина Процкова
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