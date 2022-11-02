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16:07, 2 ноября 2022Силовые структуры

Стали известны подробности убийства работника российской школы

Shot: убитая в школе Рыбинска женщина была сожительницей нападавшего

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Убитая в школе города Рыбинска Ярославской области женщина ранее жила вместе с мужчиной, который нанес ей смертельные удары ножом. Подробности произошедшего стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным издания, на работников школы напал 41-летний Владимир Каюров. Россиянин зарезал свою бывшую сожительницу, которая работала секретарем в школьной канцелярии. Ранение также получила другая женщина, оказавшаяся рядом.

Также сообщается, что Каюров после убийства попытался совершить самоубийство, но у него по неизвестным причинам этого не получилось. Его также госпитализировали.

Shot сообщает, что напавший был судим в 2014 году за угрозы убийством теще, в последующем он избивал другую свою сожительницу и угрожал ей. Помимо этого, его судили за кражу дымовой трубы из бани и кабеля на местном мукомольном заводе.

Ранее сообщалось, что 2 ноября в Рыбинске мужчина с ножом напал на школу № 43 и убил одну из сотрудниц.

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Антон Похиляк
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