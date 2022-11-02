В Нью-Йорке предложили пожить в бывшем доме Сары Джессики Паркер

В Нью-Йорке выставили на продажу бывший пентхаус актрисы Сары Джессики Паркер

В Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом американской актрисы, звезды сериала «Секс в большом городе» Сары Джессики Паркер. Предложение пожить там оценили более, чем в пять миллионов долларов. Об этом сообщает New York Post.

Жилье находится в модном микрорайоне Трайбека. За объект попросили 5,5 миллиона долларов (более 338,6 миллиона рублей). Изначально он продавался за 5,85 миллиона долларов, однако позже цена была снижена. Паркер жила в этой квартире в начале 1990-х годов.

На данный момент жилье после ремонта представляет двухуровневый пентхаус. В распоряжении новых владельцев окажутся четыре спальни, столько же ванных комнат, обеденная зона, кухня, рабочий кабинет, прачечная и терраса с панорамным видом на город. Интерьер выполнен в светлых тонах, полы выстелены паркетной доской.

В августе 2022 года актриса выставила на рынок аренды гостевую постройку, которая находится напротив ее особняка в курортном районе Хэмптонс. Она решила сдать объект с 26 по 27 августа. Стоимость аренды составила 19,98 доллара (на тот момент около 1,2 тысячи рублей) — отсылка к году, когда актриса впервые исполнила роль Кэрри Брэдшоу в принесшим ей популярность сериале.