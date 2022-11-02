В России предложили создать кочевые начальные школы

Член Совфеда Ледков предложил создать кочевые школы для детей в Арктике

Кочевые начальные школы для детей младшего школьного возраста могут появиться в России. С инициативой их создания выступил член Совета Федерации и глава Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков, сообщает издание «Север-Пресс».

«К десяти годам мальчики могут стать настоящими оленеводами, рыбаками, девочки освоят народные ремесла. Это будут подготовленные дети, которые канву своей традиционной жизни никогда не потеряют, они никогда не оторвутся от своих корней», — заявил Ледков на пресс-конференции перед саммитом коренных малочисленных народов Арктики в Москве. По его убеждению, создание кочевых школ должно стать основным направлением развития образовательного проекта «Дети Арктики».

Ледков объяснил, что идея проекта по обучению детей в кочевой среде зародилась по инициативе местных жителей — летом активистки с педагогическим образованием организовали несколько кочевых обучающих классов и небольших детсадов, в которых наравне с играми преподавали родной язык и культуру. Позже в некоторых регионах заявили о намерении организовать подобные школы с начальным образованием для детей кочевников.

Ранее Ледков предложил принять федеральный закон о статусе кочевого человека в Арктике. Он подчеркнул, что правовое закрепление этого статуса облегчит жизнь кочевников в условиях конкуренции.