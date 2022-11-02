В России продлили приостановку выплат по советским вкладам

Совфед одобрил закон о продлении приостановки выплат по вкладам CCCР до 2026 года

Совет Федерации одобрил закон, который подразумевает продление приостановки выплат россиянам по советским вкладам до 2026 года. Об этом сообщает ТАСС. Иными словами, действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» будет перенесено еще на год.

В 1996 году базовая стоимость одного необходимого социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР, но закон до сих пор не принят, что делает невозможным выплату гражданам числившихся за ними сбережений. Помимо этого, выплате должны были подлежать деньги, вложенные в госдолг СССР и РСФСР, а также в страховые полисы.

Совокупный размер целевых долговых обязательств составляет около 45 триллионов рублей. Как рассказывал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, для выплат по вкладам СССР нужно, чтобы экономика вышла на устойчивый рост.

Осенью 2021 года Госдума перенесла выплату советских вкладов на 2025 год, тогда же президент подписал закон, который подразумевает приостановку до 1 января 2025 года выплаты в полном объеме компенсации сбережений, размещенных на банковских вкладах до 20 июня 1991 года.

Согласно долгосрочным прогнозам Минэкономразвития, в период до 2030 года ВВП России вырастет на 17 процентов по отношению к уровню 2021 года, а реальные доходы населения увеличатся на 20 процентов.