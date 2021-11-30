Названо условие для выплат по вкладам СССР

НИУ ВШЭ: для выплат по вкладам СССР нужно, чтобы экономика вышла на устойчивый рост

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал условие для выплат по вкладам СССР. Как он рассказал газете «Известия», для возвращения к этому вопросу нужно, чтобы российская экономика вышла на устойчивый рост.

Пока что, отметил эксперт, бюджет страны не позволяет выплачивать эту задолженность. Остапкович добавил, что перечисление, например, по тысяче рублей было бы нецелесообразным и могло бы спровоцировать социальную турбулентность.

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В 1996 году базовая стоимость одного необходимого социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР, но закон до сих пор не принят, что делает невозможным выплату гражданам числившихся за ними сбережений. Помимо этого, выплате должны были подлежать деньги, вложенные в госдолг СССР и РСФСР, а также в страховые полисы.

Совокупный размер целевых долговых обязательств составляет около 45 триллионов рублей. Законопроект за авторством депутатов «Справедливой России» предусматривал постепенные выплаты — по 2,5 процента от общей суммы (или 1,135 триллиона рублей) ежегодно.

В середине ноября Госдума перенесла выплату советских вкладов на 2025 год, а в конце ноября президент Владимир Путин подписал закон, который подразумевает приостановку до 1 января 2025 года выплаты в полном объеме компенсации сбережений, размещенных на банковских вкладах до 20 июня 1991 года.