Россиянам отказались возвращать советские вклады

Госдума отказалась принимать законопроект о возврате россиянам советских вкладов в Сбербанке, отложив этот вопрос еще на год. Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что теперь закон «О базовой стоимости необходимого социального набора» начнет действовать с 1 января 2025 года. Его вступление в силу не раз переносилось.

В 1996 году базовая стоимость одного необходимого социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР, но закон до сих пор не принят, что делает невозможным выплату гражданам числившихся за ними сбережений. Помимо этого, выплате должны были подлежать деньги, вложенные в госдолг СССР и РСФСР, а также в страховые полисы.

Совокупный размер целевых долговых обязательств составляет около 45 триллионов рублей. Законопроект за авторством депутатов «Справедливой России» предусматривал постепенные выплаты — по 2,5 процента от общей суммы (или 1,135 триллиона рублей) ежегодно.