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10:24, 2 ноября 2022Мир

Жительница Британии рассказала об отношении местных жителей к новому премьеру

Жительница Британии рассказала, что мнения о Риши Сунаке в обществе разделились

Фото: Leon Neal / Getty Images

Мнение о новом премьер-министре Великобритании Риши Сунаке среди населения разделились, рассказала «Ленте.ру» жительница страны Анна (имя изменено по просьбе собеседника— прим. «Ленты.ру»). Она добавила, что информации о новом премьере у британцев пока мало.

«После провала бывшего премьера [Лиз Трасс] народ пока не понял, что и как. И потому что все так стремительно произошло, многие не знают, как реагировать. Мнения разделились», — поделилась Анна.

Она рассказала, что есть люди, которые активно поддерживают нового премьер-министра.

«Мигранты за него, так как полагают, что он сам когда-то был мигрантом и будет понимать и помогать им. Есть те, кто помнит, что Сунак помогал во время пандемии и выплачивал 80 процентов зарплат. Но, конечно, есть несогласные, задающие вопрос, кто его избрал», — сообщила местная жительница.

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20 октября бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. Она продержалась на посту 45 дней, что оказалось рекордно коротким сроком в истории страны. Через четыре дня ей на смену пришел бывший министр финансов, консерватор Риши Сунак.

42-летний Риши Сунак оказался первым в истории Великобритании премьер-министром индийского происхождения, а также самым молодым государственным деятелем, который занял столь высокую должность (не считая Уильяма Питта младшего, возглавившего кабинет министров в 1783 году в возрасте 24 лет).

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Алена Шевченко
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