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09:10, 2 ноября 2022Экономика

В Кузбассе рассказали о застрявших в регионе вагонах с углем

РБК: глава Кузбасса Цивилев заявил о застрявших в регионе 12 тысячах вагонов угля
Сергей Цивилев

Сергей Цивилев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 18 октября направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину письмо, в котором рассказал о трудностях с вывозом угля на экспорт. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию документа.

Цивилев заявил о 12 тысячах вагонов угля, застрявших в регионе. По данным на 14 октября, в области находилось более 800 тысяч тонн угля. 500 вагонов стоят еще с сентября, подчеркнул глава Кузбасса. Весь объем топлива уже приняли к перевозке в восточном направлении РЖД, однако «физически он не отправлен со станций погрузки Кузбасса».

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В пресс-службе Минэнерго заявили, что получили письмо губернатора. Согласно заявлению ведомства, профильные министерства по поручению правительства сейчас разрабатывают способы вывоза угля.

«Ограничения объемов отгрузки угля по железной дороге продолжают действовать, и это серьезно влияет на деятельность компании», — подчеркнул начальник департамента логистики одного из крупнейших производителей угля в Кузбассе «СДС-Уголь» Антон Акулов.

Ранее сообщалось, что российский уголь начали продавать с уценкой в два раза. С таким заявлением выступил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

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Марина Совина
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