В ООН отреагировали на возобновление участия России в зерновой сделке

Координатор ООН Абдулла приветствовал возобновление участия России в зерновой сделке

Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла положительно отреагировал на возобновление участия России в зерновой сделке. Представитель международной организации высказался в Twitter.

«Я приветствую возвращение Российской Федерации к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продуктов питания и удобрений из Украины», — высказался Абдулла. Он поблагодарил Турцию за участие в переговорах по этому вопросу и заявил, что ждет возможности снова поработать со всеми сторонами.

Ранее в Минобороне РФ заявили, что Москва возобновляет реализацию зерновой сделки, приостановленной после теракта в Севастополе. По данным ведомства, российская сторона получила письменные гарантии от Украины — Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.