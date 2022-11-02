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14:25, 2 ноября 2022Мир

В ООН отреагировали на возобновление участия России в зерновой сделке

Координатор ООН Абдулла приветствовал возобновление участия России в зерновой сделке

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла положительно отреагировал на возобновление участия России в зерновой сделке. Представитель международной организации высказался в Twitter.

«Я приветствую возвращение Российской Федерации к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продуктов питания и удобрений из Украины», — высказался Абдулла. Он поблагодарил Турцию за участие в переговорах по этому вопросу и заявил, что ждет возможности снова поработать со всеми сторонами.

Ранее в Минобороне РФ заявили, что Москва возобновляет реализацию зерновой сделки, приостановленной после теракта в Севастополе. По данным ведомства, российская сторона получила письменные гарантии от Украины — Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы.

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Виктория Кондратьева
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