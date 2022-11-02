Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:19, 2 ноября 2022Бывший СССР

США выделят Молдавии 50 миллионов долларов

США выделят Молдавии 50 миллионов долларов на закупку электроэнергии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США выделят Молдавии около 50 миллионов долларов на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство USAID (Агентство США по международному развитию) в Кишиневе.

Отмечается, что агентство сотрудничает с властями Молдавии для принятия поправки к существующему соглашению о целях развития, что позволит использовать 30 миллионов долларов из бюджета Соединенных Штатов для возмещения расходов на покупку электроэнергии.

Кроме того, 19,5 миллиона долларов планируется направить на укрепление энергетической безопасности республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна рискует остаться без газа и электричества этой зимой из-за серьезного энергетического кризиса. Глава государства считает, что энергетическая уязвимость Молдавии порождает «политический шантаж и вмешательство в демократию», а также влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о праве выйти из зерновой сделки в случае нарушений условий Киевом
Вильфанд дал прогноз по приходу устойчивых морозов в Москву
Раскрыты сроки выхода глобального обновления Windows 11
Штурм зданий мобилизованными в экстремальных условиях показали на видео
VK познакомит пользователей с Россией
Спецназ Росгвардии обнаружил тысячу снарядов и 400 мин под Херсоном
Покупателей жилья в Москве начали информировать о наличии в доме бомбоубежищ
Путин высказался о будущем Турции в зерновой сделке
Путин заявил о готовности бесплатно передать зерно беднейшим странам
Молния ударила в находящийся в небе самолет и попала на фото
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.