США выделят Молдавии 50 миллионов долларов на закупку электроэнергии

США выделят Молдавии около 50 миллионов долларов на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство USAID (Агентство США по международному развитию) в Кишиневе.

Отмечается, что агентство сотрудничает с властями Молдавии для принятия поправки к существующему соглашению о целях развития, что позволит использовать 30 миллионов долларов из бюджета Соединенных Штатов для возмещения расходов на покупку электроэнергии.

Кроме того, 19,5 миллиона долларов планируется направить на укрепление энергетической безопасности республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна рискует остаться без газа и электричества этой зимой из-за серьезного энергетического кризиса. Глава государства считает, что энергетическая уязвимость Молдавии порождает «политический шантаж и вмешательство в демократию», а также влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны.