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11:31, 2 ноября 2022Россия

В ДНР заявили об успехах на марьинском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об успехах на марьинском направлении

Фото: Baz Ratner / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил на марьинском направлении. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент бои продолжаются в самом городе. «С учетом укреплений, которые выстроены противником, борьба идет за каждое высотное здание, за каждую многоэтажную постройку, но тем не менее ребята продвигаются вперед», — заявил Пушилин.

Он также добавил, что каждые сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать на позиции союзных сил на краснолиманском направлении. При этом политик отметил, что атаки украинских войск отбиваются, а их потери за последние двое суток исчисляются сотнями.

Ранее Пушилин заявлял, что союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР.

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Алевтина Запольская
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