В ДНР заявили об успехах на марьинском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об успехах на марьинском направлении

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил на марьинском направлении. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент бои продолжаются в самом городе. «С учетом укреплений, которые выстроены противником, борьба идет за каждое высотное здание, за каждую многоэтажную постройку, но тем не менее ребята продвигаются вперед», — заявил Пушилин.

Он также добавил, что каждые сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать на позиции союзных сил на краснолиманском направлении. При этом политик отметил, что атаки украинских войск отбиваются, а их потери за последние двое суток исчисляются сотнями.

Ранее Пушилин заявлял, что союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР.