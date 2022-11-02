В ДНР заявили об успехах на марьинском направлении
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил на марьинском направлении. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в настоящий момент бои продолжаются в самом городе. «С учетом укреплений, которые выстроены противником, борьба идет за каждое высотное здание, за каждую многоэтажную постройку, но тем не менее ребята продвигаются вперед», — заявил Пушилин.
Он также добавил, что каждые сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать на позиции союзных сил на краснолиманском направлении. При этом политик отметил, что атаки украинских войск отбиваются, а их потери за последние двое суток исчисляются сотнями.
Ранее Пушилин заявлял, что союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР.