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01:12, 2 ноября 2022Россия

Союзные силы в ДНР продвинулись вперед

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что союзные силы почти везде продвигаются вперед

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Союзные силы практически по всей линии соприкосновения в Донецкой народной республике продвигаются вперед. Об этом рассказал врио губернатора ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы», — сказал он, добавив, что силы не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать.

Ранее российские войска отбили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной. Как сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, жители Кременной рассказывали о перестрелках в стороне Белогоровки и Северска. Теперь, добавил он, фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций.

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Марина Совина
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