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17:45, 2 ноября 2022Мир

В Пентагоне назвали сроки передачи новой техники для ПВО Украины

Пентагон сообщил, что передаст системы РЭБ Vampire силам ПВО Украины к середине 2023 года

Фото: L3Harris

Вашингтон передаст системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками Vampire силам ПВО Украины к середине 2023 года. Такие сроки передачи новой техники назвал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге ведомства, сообщает ТАСС.

«[Системы] ПВО остаются в приоритете. Это то, на чем мы продолжим концентрировать свое внимание и будем работать максимально быстро. Что касается Vampire, мы ожидаем, что контракт [на их производство] будет заключен в ближайшие несколько месяцев, (...) поставку мы ожидаем в середине 2023 года», — сообщил Райдер.

Ранее стало известно, что США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а также комплекс борьбы с беспилотниками Vampire. «Две системы Украина получит в самом ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже», — отметил представитель Пентагона.

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Виктория Кондратьева
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