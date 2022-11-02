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11:26, 2 ноября 2022Мир

Запад разуверили в победе над Россией

Newsweek: Россия превратила «великую победу» Запада в ООН в «очень большой провал»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запад не одержал победу над Россией, разуверил обозреватель Брендан Коул в материале издания Newsweek.

«Мартовское голосование в Генеральной ассамблее ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть "преподнесено западными дипломатами как великая победа", но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — написал он.

По его словам, на Глобальном Юге считают, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию. Отмечается, что эти страны затаили глубокую обиду на Запад за его колониальное прошлое, поэтому для них подозрения в отношении России не такие веские.

В материале говорится, что США и их партнеры давно исследуют способы исключения России из G20. Тем не менее это почти невозможно, поскольку принимающая сторона предстоящего саммита — Индонезия — и Индия, Бразилия, ЮАР и Китай выступают против такой меры.

«Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и Европейского союза. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами», — заключил он.

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Виктория Кондратьева
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