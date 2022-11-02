Женщина узнала о своей беременности во время родов

Daily Mail: в Бразилии не знавшая о беременности женщина внезапно родила здоровую дочь

Не знавшая о своей беременности жительница бразильского города Рио-де-Жанейро пришла к врачу с жалобами на боль в животе и внезапно родила здоровую дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя Джулиана Бразильеро вместе с мужем и друзьями отправилась в кино, но досуг испортила боль в животе. Женщина предположила, что боль вызвана месячными и проблемами с желудочно-кишечным трактом, и выпила обезболивающее. Препарат не помог: боль была такой сильной, что на следующий день бразильянка обратилась за экстренной медицинской помощью. Женщина ждала приема у врача пять часов.

Специалист предположил, что у нее вздутие живота, и прописал слабительное. На следующий день боль не ослабела, и Бразильеро по совету свекрови обратилась к гинекологу. Врач удивил ее новостью, что она находится на 40-й неделе беременности (в норме беременность длится 38-40 недель), и у нее начались роды. «Дочь моя, ты беременна и уже рожаешь. Отправляйся в отделение экстренной помощи», — заявила врач. В больнице женщина родила здоровую девочку, которую назвали Марина Тостес.

Бразильянка подчеркнула, что неожиданная беременность сделала ее семью крепкой как никогда. «Я никогда не думала, что у меня будет двое детей. Я не думала, что моя жизнь перевернется с ног на голову и что правильная сторона окажется с изнанки. Ты появилась, чтобы сплотить нашу семью и показать, что, если у нас есть семья, у нас есть все!» — заявила женщина, обращаясь к новорожденной.

«Дочь, ты еще слишком мала, чтобы понять мир, в который ты приземлилась с парашютом. Это произошло спокойно и доказало, что жизнь буквально полна сюрпризов», — написала Бразильеро в соцсетях.

Она похвалила мужа за храбрость и рассудительность. «Он все это время был рядом с нами и знал, что в итоге все будет хорошо. И так и было», — подчеркнула бразильянка.

Родители девочки, которые испытывают финансовые трудности, обратились в сервис благотворительного сбора средств в надежде, что доброжелатели помогут им покрыть расходы на памперсы и другие необходимые принадлежности.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Великобритании пошла в туалет и неожиданно родила ребенка. Британка не поправилась, у нее продолжалась менструация и сохранялось хорошее и стабильное физическое и эмоциональное состояние.