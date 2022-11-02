Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:27, 2 ноября 2022Из жизни

Женщина узнала о своей беременности во время родов

Daily Mail: в Бразилии не знавшая о беременности женщина внезапно родила здоровую дочь

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Не знавшая о своей беременности жительница бразильского города Рио-де-Жанейро пришла к врачу с жалобами на боль в животе и внезапно родила здоровую дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя Джулиана Бразильеро вместе с мужем и друзьями отправилась в кино, но досуг испортила боль в животе. Женщина предположила, что боль вызвана месячными и проблемами с желудочно-кишечным трактом, и выпила обезболивающее. Препарат не помог: боль была такой сильной, что на следующий день бразильянка обратилась за экстренной медицинской помощью. Женщина ждала приема у врача пять часов.

Специалист предположил, что у нее вздутие живота, и прописал слабительное. На следующий день боль не ослабела, и Бразильеро по совету свекрови обратилась к гинекологу. Врач удивил ее новостью, что она находится на 40-й неделе беременности (в норме беременность длится 38-40 недель), и у нее начались роды. «Дочь моя, ты беременна и уже рожаешь. Отправляйся в отделение экстренной помощи», — заявила врач. В больнице женщина родила здоровую девочку, которую назвали Марина Тостес.

Материалы по теме:
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019

Бразильянка подчеркнула, что неожиданная беременность сделала ее семью крепкой как никогда. «Я никогда не думала, что у меня будет двое детей. Я не думала, что моя жизнь перевернется с ног на голову и что правильная сторона окажется с изнанки. Ты появилась, чтобы сплотить нашу семью и показать, что, если у нас есть семья, у нас есть все!» — заявила женщина, обращаясь к новорожденной.

«Дочь, ты еще слишком мала, чтобы понять мир, в который ты приземлилась с парашютом. Это произошло спокойно и доказало, что жизнь буквально полна сюрпризов», — написала Бразильеро в соцсетях.

Она похвалила мужа за храбрость и рассудительность. «Он все это время был рядом с нами и знал, что в итоге все будет хорошо. И так и было», — подчеркнула бразильянка.

Родители девочки, которые испытывают финансовые трудности, обратились в сервис благотворительного сбора средств в надежде, что доброжелатели помогут им покрыть расходы на памперсы и другие необходимые принадлежности.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности жительница Великобритании пошла в туалет и неожиданно родила ребенка. Британка не поправилась, у нее продолжалась менструация и сохранялось хорошее и стабильное физическое и эмоциональное состояние.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Россия объявила о возобновлении участия в зерновой сделке
Премиальные клиенты начали терять интерес к российским банкам
В России высказались о рисках возобновления работы зернового коридора
Испанский министр неожиданно привез на Украину 30 машин скорой помощи
Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским
В Кремле прокомментировали госпитализацию Карпова
Ведущего «Орла и решки» засудили за ненаписанную книгу
Раскрыт способ согревания медведя Диксона после бассейна
Американский самолет-разведчик заметили у северных границ России
Глава Минпромторга призвал торговые сети не торопиться с экспансией в ЛНР и ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.