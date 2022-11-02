Россия била по военным объектам Украины новыми ракетами X-32

РИА Новости: бомбардировщики ВКС Ту-22М3 били по военным объектам Украины ракетами Х-32

Российские дальние бомбардировщики во время спецоперации России на Украине наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, более известными как «убийцы авианосцев». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Ракета Х-32 разработана для дальних бомбардировщиков Ту-22М3М. Для ее использования также изменили ряд строевых самолетов предыдущего поколения — Ту-22М3.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — сообщил собеседник издания.

Информатор добавил, что «ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины».