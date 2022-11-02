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12:14, 2 ноября 2022Экономика

В России в 200 раз выросло производство одного товара

РБК: производство отечественных зонтов взлетело в 223 раза за январь-сентябрь

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Два квартала подряд объем промышленного производства в России падет по данным Росстата. Но выпуск некоторых товаров резко вырос на фоне санкций и импортозамещения. Так, производство отечественных зонтов за январь-сентябрь взлетело в 223 раза, пишет РБК.

Не только в этой сфере наблюдается такой рост, производство молочных смесей увеличилось в 216 раз, колясок — в 12 раз, спортивной обуви — в девять, коньков для катания — в 34 раза, пылесосов — в 13 раз, а фортепиано и пианино — в десять раз.

Сильнее всего сократилось производство технического желатина, его вообще прекратили выпускать в этом году. Пострадала и химическая промышленность, например, производство эфиров фосфорной кислоты рухнуло в 16 раз, чернил для письма и рисования — в 13 раз. Кроме того, выпуск отечественных сосок для детей упал в 118 раз, растительных масел с растительными добавками — в 82 раза, сотовых телефонов — в 17 раз.

В октябре российские промышленные предприятия зафиксировали серьезный дефицит кадров. Баланс оценок достаточности персонала (разница между ответами «более чем достаточно» и «менее чем достаточно») упал до минус 28 процентных пунктов. Такой показатель стал минимальным с апреля 1996 года.

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Платон Щукин
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