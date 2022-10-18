В российской промышленности зафиксировали рекордный «кадровый голод»

РБК: в октябре российские предприятия зафиксировали рекордный «кадровый голод»

В октябре российские промышленные предприятия зафиксировали серьезный дефицит кадров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института экономической политики (ИЭП) имени Гайдара.

Согласно результатам опроса, баланс оценок достаточности персонала (разница между ответами «более чем достаточно» и «менее чем достаточно») упал до минус 28 процентных пунктов. Такой показатель стал минимальным с апреля 1996 года.

Эксперты ИЭП объяснили, что рекордный «кадровый голод» на фоне оттока персонала связан с призывом в рамках частичной мобилизации, а также уклонением от нее. При этом реальная нехватка кадров отрасли не грозит, заявил в разговоре с изданием замдиректора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Он рассказал, что в России исторически была проблема скрытой безработицы, в которую входит излишняя рабочая сила, составляющая около 10 процентов трудовых ресурсов. «Это люди, которые заняты в производстве, но фактически являются лишними, потому что производство свернуло объемы, убыточно и так далее. Работодатели не стремятся увольнять сотрудников, поэтому в стране такая низкая официальная безработица», — уточнил он.

Институт также отметил сильное снижение индекса промышленного оптимизма. При его расчете используются четыре показателя, три из них снизились в этом месяце. Речь идет об ожиданиях продаж, удовлетворенности их объемами и планах предприятий по выпуску. В текущем месяце индекс уменьшился с 11,4 до 0,4 процентного пункта.

Ранее в Минтруда подтвердили факт нехватки кадров на российском рынке труда. Работодатели стали отмечать резкую нехватку персонала на фоне объявления частичной мобилизации населения.