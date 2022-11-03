Американский авианосец прибыл в порт Хорватии

Авианосец USS George HW Bush прибыл в хорватский порт Сплит

Американский авианосец USS George HW Bush («Джордж Буш») прибыл в хорватский порт Сплит на адриатическом побережье после завершения учений НАТО Neptune Strike («Удар Нептуна»). Об этом сообщает газета «Вечерни лист».

В американском посольстве в Загребе заявили, что визит в порт позволит укрепить партнерство между США и Хорватией, поскольку две страны работают над созданием «стабильной, безопасной и процветающей Европы». Кроме того, американские моряки смогут познакомиться с хорватской культурой.

Учения Североатлантического альянса завершились 31 октября. Кроме авианосца в них были задействованы более 70 самолетов, 20 кораблей и более 5 тысяч военных из 26 государств-членов НАТО.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировки НАТО у границ России с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза, до 30 тысяч человек. Он уточнил, что в Европе развернуты подразделения вооруженных сил стран Североатлантического альянса.