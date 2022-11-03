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16:21, 3 ноября 2022Экономика

Банк Англии рекордно поднял ключевую ставку для борьбы с ростом цен

Банк Англии впервые за 30 лет увеличил ключевую ставку сразу на 0,75 б.п. до 3%

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии впервые за 30 лет принял решение поднять ключевую ставку сразу на 0,75 базисного пункта до 3 процентов для борьбы с ростом цен, следует из пресс-релиза на сайте ЦБ.

Рекордное увеличение ключевой ставки происходит из-за ожидаемой Банком Англии в четвертом квартале максимальной за 40 лет годовой инфляции в 11 процентов. При этом целевым является показатель в 2 процента, так что ключевая ставка в будущем может вырасти еще больше.

По оценкам Банка Англии, которые приводит Reuters, на фоне энергокризиса экономика Великобритании уже в третьем квартале года вошла в рецессию, которая продлится до середины 2024 года. За этот период экономика сократится на 2,9 процента. Безработица к концу 2025 года вырастет до 6,4 процента по сравнению с нынешними минимальными за 50 лет 3,5 процента.

Ранее Великобритании предсказали рекордную инфляцию в 15 процентов, если правительство прекратит субсидирование счетов за электроэнергию для домохозяйств весной 2023 года. «Ключевой вопрос для прогноза инфляции на 2023 год касается гарантии цен на энергию», — сказал экономист ING Джеймс Смит.

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Данил Дмитриев
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