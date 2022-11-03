Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:22, 3 ноября 2022Мир

Британцы приготовились к бунтам в случае отключения электроэнергии

Британцы пригрозили властям массовыми бунтами из-за отключения электроэнергии на неделю

Фото: Alex Christofides / Globallookpress.com

Обозреватель Daily Mail Джек Райт в своей новой статье рассказал, что правительство Великобритании разрабатывает тайный план недельного отключения электроэнергии.

Согласно сведениям, которые удалось достать журналисту, первоначально отключения будут лишь раз в день на три часа. При этом еще час будет потрачен на восстановление подачи электроэнергии. Однако эти меры могут быть скорректированы в зависимости от степени серьезности ситуации. Автор статьи рекомендует гражданам быть готовыми ко всему.

Эта информация возмутила жителей Соединенного Королевства, которые уже выразили готовность выходить на массовые бунты против такого решения.

Ранее жители Великобритании рассказали, к каким мерам им пришлось прибегнуть в попытке сэкономить на фоне роста стоимости жизни в стране. Опрос показал, что 60 процентов респондентов были вынуждены сократить использование отопления из-за цен на него.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Зампостпреда Китая отреагировал на отказ Совбеза ООН принять резолюцию России
Синди Кроуфорд снялась в белье для журнала и раскрыла способ борьбы со стрессом
Эрдоган раскрыл объем запасов газа на месторождении Сакарья в Черном море
Клиента ресторана высмеяли за одну деталь в его заказе
Названы маскирующиеся под каменные деревянные усадьбы Москвы
Серия взрывов произошла в Мелитополе
Песков раскрыл детали общения властей с производителями военной экипировки
Россиянка отдохнула в Турции и пожаловалась на насекомых и плесень в отеле
Британцы приготовились к бунтам в случае отключения электроэнергии
Сексолог раскрыла секреты мощного женского оргазма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.