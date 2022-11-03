Британцы приготовились к бунтам в случае отключения электроэнергии

Британцы пригрозили властям массовыми бунтами из-за отключения электроэнергии на неделю

Обозреватель Daily Mail Джек Райт в своей новой статье рассказал, что правительство Великобритании разрабатывает тайный план недельного отключения электроэнергии.

Согласно сведениям, которые удалось достать журналисту, первоначально отключения будут лишь раз в день на три часа. При этом еще час будет потрачен на восстановление подачи электроэнергии. Однако эти меры могут быть скорректированы в зависимости от степени серьезности ситуации. Автор статьи рекомендует гражданам быть готовыми ко всему.

Эта информация возмутила жителей Соединенного Королевства, которые уже выразили готовность выходить на массовые бунты против такого решения.

Ранее жители Великобритании рассказали, к каким мерам им пришлось прибегнуть в попытке сэкономить на фоне роста стоимости жизни в стране. Опрос показал, что 60 процентов респондентов были вынуждены сократить использование отопления из-за цен на него.