Британцы рассказали о попытках сэкономить на фоне кризиса стоимости жизни

Sky News: 60 процентов британцев выключали отопление из-за роста стоимости жизни

Жители Великобритании рассказали, к каким мерам им пришлось прибегнуть в попытке сэкономить на фоне роста стоимости жизни в стране. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos.

Отмечается, что 60 процентов респондентов были вынуждены сократить использование отопления из-за цен на него. Также, по данным опроса, 48 процентов британцев старались меньше общаться с окружающими людьми, а 27 процентов начали больше работать из дома. Еще 27 жителей королевства признались, что продавали личные вещи. Кроме того, 24 процента опрошенных поделились, что им приходилось пропускать приемы пищи.

Руководитель отдела исследований Ipsos в области общественных отношений Гидеон Скиннер подчеркнул, что уровень народного беспокойства достиг пика в августе, после чего вернулся к прежним показателям. «Но важно отметить, что абсолютный уровень все еще довольно высок. Мы также видим, что люди сейчас обеспокоены экономикой в целом, а не конкретно стоимостью жизни и инфляцией», — сказал он.

Ранее был раскрыт секретный план правительства Великобритании на случай масштабных аварийных отключений электроэнергии менее, чем на неделю. Сообщалось, что план заключался в том, чтобы 60 процентов спроса удовлетворить со второго по седьмой день с момента отключения, а все 100 процентов — спустя неделю.