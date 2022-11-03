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18:25, 3 ноября 2022Путешествия

Зал повышенной комфортности в российском аэропорту насмешил пользователей сети

Кресла в зале для пассажиров бизнес-класса аэропорта Чебоксар насмешили пользователей сети

Фото: Telegram-канал «Авиаторщина»

Фотографии зала повышенной комфортности международного аэропорта в Чебоксарах вызвали удивление у пользователей сети. О нововведениях российской авиагавани пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Аэропорт на время ремонта зала повышенной комфортности организовал новое помещение для пассажиров бизнес-класса в здании администрации. В комнате разместили мягкие кресла и корзинки с конфетами. Отмечается, что посетители могут тут же в индивидуальном порядке и без очереди пройти регистрацию, досмотр и оформить багаж. Агент авиакомпании лично провожает пассажира до трапа самолета в приоритетном порядке.

В комментариях под публикацией пользователи сети посчитали обстановку в зале необычной. Например, их насмешило, что пассажиров угощают растворимым кофе и предлагают посидеть в «бабушкиных» креслах за 2500 рублей. «Абу-Даби закурил нервно», «Экскурсия в 1990-ые», «2,5 тысячи рублей за возможность посидеть на кресле, стоимость которого от силы 2,5 тысячи рублей», «Ковра на стене не хватает», — написали они. «Ну вообще-то хоть какая-то забота, а не ничего. Лучшее из того, что есть», «Ну нормально, для небольшого города, хоть как то», — не согласились с ними другие юзеры.

Ранее в октябре пассажир бизнес-класса, которого по ошибке сначала посадили в эконом-класс, сорвал вылет рейса агрессивным поведением. Отмечалось, что мужчина в принудительной форме запретил бортпроводникам смотреть на него девять часов полета.

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Дарья Рыбак
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