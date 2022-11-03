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18:49, 3 ноября 2022Мир

Чехия признала российский режим «террористическим»

Комитет парламента Чехии по иностранным делам признал российский режим «террористическим»

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Комитет парламента Чехии по иностранным делам признал режим правительства России «террористическим». Об этом сообщают Ceske noviny.

Резолюцию поддержали 12 из 14 депутатов комитета.

Парламентарии осудили атаки на ключевые объекты украинской инфраструктуры и заявили о непризнании референдумов о вхождении в состав России новых регионов. Также депутаты отметили, что разговоры о возможном применении ядерного оружия создает угрозу не только для жителей Украины, но и для всего европейского континента. Авторы резолюции считают, что Россия представляет серьезную опасность для европейцев.

Ранее власти России «террористическим режимом» признала Польша. 85 польских сенаторов единогласно выступили в поддержку документа, в котором говорится об осуждении действий России на территории Украины. Кроме того, сенат призвал мировое сообщество помочь Международному уголовному суду в расследовании дел виновных в преступлениях на Украине. Аналогичное заявление в адрес России принял также парламент Эстонии. Все 88 депутатов проголосовали за признание России «террористическим государством», воздержавшихся или проголосовавших против не было.

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Алевтина Запольская
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