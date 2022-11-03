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18:05, 3 ноября 2022Наука и техника

Nokia представила дешевую раскладушку с двумя экранами

GSMArena: Nokia выпустила раскладной телефон 2780 Flip с двумя экранами и поддержкой 4G

Фото: Nokia

Владеющая правами на бренд Nokia HMD Global представила очередную недорогую раскладушку. Об этом сообщает издание GSMArena.

Анонсированный аппарат получил две половинки, соединенные шарниром. По словам журналистов, в отличие от популярных в настоящий момент флагманских раскладных смартфонов, Nokia 2780 Flip имеет упрощенные характеристики и физическую клавиатуру с T9. Дешевый телефон получил основной 2,7-дюймовый TFT-дисплей и второй экран на 1,77 дюйма, расположенный снаружи.

Девайс базируется на процессоре Qualcomm 215, имеет поддержку 4G с максимальной скоростью передачи данных 150 мегабит в секунду. 2780 Flip получил расположенную на задней панели пятимегапиксельную камеру с фиксированным фокусом и вспышкой.

Телефон оснащен 512 мегабайтами оперативной и 4 гигабайтами встроенной памяти, имеет FM-радио, MP3-плеер, аккумулятор емкостью 1450 миллиампер-часов. 2780 Flip работает на базе KaiOS 3.1. Новый аппарат оценили в 90 долларов, или около 5,3 тысячи рублей.

В середине июля Nokia представила кнопочный телефон со встроенными наушниками. Отличительной особенностью устройства является скрытая в нише на задней стороне корпуса беспроводная гарнитура.

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Андрей Ставицкий
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