Слова Эрдогана об изменении позиции Шольца в отношении Путина опровергли

В правительстве Германии заявили, что позиция Шольца по отношению к Путину не изменилась

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по отношению к президенту России Владимиру Путину не изменилась, заявил представитель кабинета министров страны в беседе с Die Welt, пишет ТАСС.

По его словам, Шольц, как и прежде, требует закончить конфликт на Украине и вывести военные силы из страны. Таким образом в правительстве Германии опровергли слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер изменил свою позицию по Украине.

Ранее Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, буквально месяц назад канцлер занимал совершенно иную позицию в отношении России. Однако теперь немецкий политик считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык.

