В Союзе журналистов назвали безумной идею создания министерства пропаганды

Глава Союза журналистов Москвы назвал безумной идею создания министерства пропаганды

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев назвал безумной идею создания министерства информации и пропаганды. Предложение по созданию в России нового ведомства он оценил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я считаю, что это абсолютно ненужная на сегодняшний день идея. (…) Не нужно связывать журналистику и работу тех, кто работает для общества, с чистой пропагандой. Потому что это абсолютно разные ведомства и разная идея», — сказал он.

По мнению Гусева, заниматься пропагандой должны политические структуры, а работа журналистов заключается в том, чтобы «эти вещи описывать, анализировать и думать над этим». «И повторю: я считаю, что это абсолютно безумная, не нужная никому идея», — заключил он.

Ранее в четверг, 3 ноября, депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил создать в РФ министерство информации и пропаганды. «Говорят, что мы информационную войну проигрываем. По моему мнению, основная проблема — это отсутствие единого центра управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды», — сказал парламентарий. При этом, по мнению Гурулева, россияне уже адаптировались к информационной войне.

