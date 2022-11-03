«Известия»: в российской армии появятся гуманитарные части для помощи населению

В российской армии появятся гуманитарные войска, предназначенные для помощи гражданскому населению в охваченных военными конфликтами регионах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Ожидается, что такие подразделения не будут выполнять боевых задач, отметили собеседники издания. Войска будут оснащены транспортом, средствами для ремонта, запасами продуктов, воды и одежды. Военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что в таких частях можно будет проходить альтернативную службу. «С созданием таких частей получается централизация гуманитарной и волонтерской помощи», — добавил он.

По данным издания, решение о формировании специализированных частей принято в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине. В настоящее время изучаются вопросы касающиеся их численности и организационно-штатной структуры подобных гуманитарных подразделений. Окончательное решение будет принято по итогам рассмотрения вопросов.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал, чтобы вооружение для нужд российской армии совершенствовалось непрерывно и оставаться при этом эффективным. Российский лидер добавил, что к настоящему моменту в России сформирован механизм для тесного взаимодействия между Минобороны, силовыми ведомствами и регионами.