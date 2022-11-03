Четыре человека погибли в результате выброса газа на шахте в Казахстане

В результате выброса газа на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли 4 человека

По меньшей мере четыре человека погибли в результате выброса газа на шахте в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского МЧС, передает РИА Новости.

По информации ведомства, происшествие произошло на шахте имени Ленина в городе Шахтинск около 03:00 по местному времени (00:00 мск). При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате четыре человека погибли, поиски еще одного работника продолжаются. Кроме того, четыре человека были госпитализированы.

Всего эвакуировали 106 работников. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В декабре 2020 года четыре человека погибли в результате взрыва на шахте «Весенняя Аралчинская» в Актюбинской области Казахстана. Происшествие произошло при проведении взрывных работ.