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06:04, 3 ноября 2022Бывший СССР

Четыре человека погибли в результате выброса газа на шахте в Казахстане

В результате выброса газа на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли 4 человека

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

По меньшей мере четыре человека погибли в результате выброса газа на шахте в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского МЧС, передает РИА Новости.

По информации ведомства, происшествие произошло на шахте имени Ленина в городе Шахтинск около 03:00 по местному времени (00:00 мск). При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате четыре человека погибли, поиски еще одного работника продолжаются. Кроме того, четыре человека были госпитализированы.

Всего эвакуировали 106 работников. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В декабре 2020 года четыре человека погибли в результате взрыва на шахте «Весенняя Аралчинская» в Актюбинской области Казахстана. Происшествие произошло при проведении взрывных работ.

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Марина Совина
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