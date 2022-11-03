В Сочи обсудили основы российского мировоззрения и его ДНК

В Сочи завершилась конференция «Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России»

В Сочи завершилась Всероссийская научно-просветительская конференция «Проблемы мировоззрения и общественных наук. ДНК России».

Организаторами выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российское общество «Знание», Экспертный институт социальных исследований и МГУ им. М.В. Ломоносова. В мероприятии приняли участие свыше 200 деканов, заведующих кафедрами, профессоров и преподавателей вузов. По итогам конференции были предложены проекты по разработке учебно-методических материалов гуманитарных дисциплин и корректировке системы оценки эффективности профессорско-преподавательского состава, а также сформировано общее понятийное пространство общественных наук, отвечающее национальным интересам, идейным и ценностным основам России.

Подведению результатов конференции был посвящен круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему: «ДНК России: мировоззрение и ценности нашей страны». Так же приглашенные эксперты попытались сформулировать ответы на такие вопросы как: Что в нашем историческом опыте является ресурсом будущего развития? Каково место России в будущей модели мироустройства? Как можно в целом охарактеризовать современное «российское мировоззрение»?

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин отметил что по итогам проекта был разработан курс повышения квалификации для сотрудников университетов: в том числе было записано 20 видео лекций, а до сентября 2023 года будет подготовлено еще 80. Была создана программа дополнительного образования «Школа экспертов общественных наук» для преподавателей университетов, в рамках которой для них проводят образовательные интенсивы, онлайн-консультации по организационным и содержательным проектам. Обучающиеся по специальному курсу педагоги защищают проекты, которые предусматривают готовые практические решения по взаимодействию со студентами. В первом потоке программы, который прошел с 26 сентября по 1 октября, приняли участие 52 преподавателя из 21 вуза. До 1 сентября 2023 года обучение пройдут 6 тысяч преподавателей. А уже на данный момент 17 человек получили защитили свои дипломы в рамках программы дополнительного образования.

«Для кого живет человек? В европейских и англосаксонских культур модель подразумевает активное действие человека в интересах себя», — указал эксперт.

То, что касается группировки культур Востока, Азии — это действия в отношении принятого, признанного коллектива, действия для других. Во многом это перекликается с периодом социализма в России, подчеркнул Полосин. В российской ментальности и мировоззрении цели человека иные. «В России — жизнь для другого. Вынесено ли это в отношении метафизических субъектов, касается ли и другого человека, и вообще другого, нежели человек, но именно жизнь для другого является ведущим основанием для культурных кодов, которые мы имеем», — подчеркнул Андрей Полосин.

«Вопрос признания России как самостоятельной цивилизации случился в ходе конференции. Мы пытались найти наши соидентичности с европейскими и азиатскими культурами, практиками, социальными институтами. При описании дихотомий мы случайно вышли на то, что для нас не подходит ни одна, ни другая категория», — добавил ученый.

Профессор кафедры философии, социологии и психологии управления, руководитель программы «Социальная и политическая философия» Нижегородского института управления РАНХиГС Андрей Дахин отметил что. в ходе конференции на первый план вышло такое понятие как «державность». Именно следование этой идеи достаточно сильно объединяет граждан России. По мнению ученого, «крайне важен посыл наших граждан для остального мира что мы хотим жить в своем государстве, а не копировать чей-то путь». Так же он добавил, что вскрылась проблема высокой конкуренции между регионами России, но при этом в достаточно малой степени происходя процессы интеграции. Одним из способов решения этой ситуации, по мнению Дахина, может стать программа «Кольца развития макрорегионов» разработка которой также началась во время конференции. Также по мнению эксперта у жителей нашей страны есть потребность суверенитета на уровне менталитета.

«В разные периоды мы брали разное. Что-то из Европы, что-то из Азии. Но мы не мост, так как мостом пользуются, и он не имеет своей позиции. А мы деятельны и скорее претендуем на роль лидера, но никак не гегемона индивидуалиста, как например США», — сказал проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. По его мнению, защита здоровых ценностей при сохранении равенства культур и цивилизаций может и должна стать миссией России в современном и расшатывающимся мире.

«Если ты служишь России — ты русский. Мы народ, которому нужна не просто мечта или цель, а именно сверхцель, которая требует сверх усилий. Тогда мы справляемся с любыми задачами», — добавила преподаватель кафедры публичной политики и истории государства и права юридического института РУДН Дарья Сорокина.

Еще одним моментом, в котором сошлись все участники стала мысль что мы слишком долго не занимались своими детьми И борьба за будущее страны это в первую очередь борьба за молодежь. Так как государство это в первую очередь — семья семей. И сохранение привычных ценностей позволит сохранить собственную идентичность. «Хочешь победить врага, научи его детей», — напомнила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

В заключение модератор круглого стола политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов, принимавший также активное участие в конференции, подчеркнул важность проведенной работы для будущего развития и жизни нашей страны. Подготовка четкого понятийного аппарата и терминологии крайне важно для того, чтобы остаться самими собой и развиваться, а не плестись в хвосте.

