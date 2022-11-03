Названы выгодные долгосрочные инвестиции

Экономист Григорьев назвал золото и ценные бумаги выгодными долгосрочными инвестициями

Одними их самых прибыльных инвестиций можно назвать рынок ценных бумаг и покупку золота, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Однако высокие доходы возможны только в случае долгосрочных вложений, рассказал он в разговоре с «Лентой.ру».

«Если говорить о таких традиционных инструментах, как банковские вклады, понятно, что на них до конца года не заработать. Остаются ценные бумаги и инвестиции в драгоценные металлы. Заработать за это время может высокопрофессиональный инвестор, который разбирается в рынке ценных бумаг. Соответственно, удачно вложив, он сможет что-то существенное заработать. Возможно, еще криптовалюта, но это достаточно рискованный актив, инвестировать в нее я бы некоторым людям вообще не советовал», — объяснил экономист.

Поскольку сейчас экономическая ситуация нестабильна, возможен рост стоимости золота. На этом тоже можно заработать, купив по цене, которая есть сейчас, а после того, как вырастет стоимость, его можно будет продать Владимир Григорьев кандидат экономических наук

Найти способ быстро заработать существенную сумму с помощью инвестиций до конца года новичку будет трудно, считает Владимир Григорьев. Однако это время можно потратить на изучение работы рынка.

«Можно подготовиться к тому, чтобы инвестировать на рынке ценных бумаг, если речь идет о доходности выше средней. Если есть большое желание, можно понемногу небольшие суммы инвестировать, чтобы понять, как это работает. На рынке ценных бумаг заработать выше среднего можно только в одном случае: если вы активный инвестор, вы покупаете ценные бумаги, когда они дешевеют, и продаете, когда они дорожают», — заключил экономист.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Скрябин рассказал, какой вид вложений в золото принесет наибольший доход инвестору.