МАГАТЭ сменило команду экспертов на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о смене команды специалистов на Запорожской АЭС

Смена команды экспертов МАГАТЭ произошла на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор международного атомного агентства Рафаэль Гросси. Заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ.

В четверг, 3 ноября, на ЗАЭС прибыла новая группа из четырех специалистов. «Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой крупной АЭС, расположенной в центре зоны боевых действий», - говорится в заявлении Гросси.

Эта команда МАГАТЭ будет третьей на ЗАЭС за последние два месяца.

Ранее в МАТАГЭ заявили, что представители агентства в ходе инспекции трех ядерных объектов Украины не зафиксировали признаков незаявленной ядерной активности, которые можно было бы отнести к созданию «грязной бомбы».