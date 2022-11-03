В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни
Латвийский депутат Шноре возмутился меню на русском языке в ресторане украинской кухниСюжетУкраинские беженцы
Депутат латвийского Сейма Эвидс Шноре в своем Twitter-аккаунте возмутился меню на русском языке в ресторане украинской кухни.
Речь идет о ресторане SHO, который был открыт беженцами с Украины, в Риге на улице Петерсалас. «Сначала по-русски, потом по-латышски. И совсем без украинского языка», — написал он.
Шноре предположил, что владельцами заведения могли быть выходцы из Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее сообщалось, что в языковом департаменте Эстонии пожаловались на то, что с прибытием украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Глава департамента Ильмар Томуск заявил, что проблемой для местных жителей является обилие английского языка в рекламе и русского в сфере обслуживания.
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