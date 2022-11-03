В Латвии возмутились меню на русском языке в ресторане украинской кухни

Латвийский депутат Шноре возмутился меню на русском языке в ресторане украинской кухни

Депутат латвийского Сейма Эвидс Шноре в своем Twitter-аккаунте возмутился меню на русском языке в ресторане украинской кухни.

Речь идет о ресторане SHO, который был открыт беженцами с Украины, в Риге на улице Петерсалас. «Сначала по-русски, потом по-латышски. И совсем без украинского языка», — написал он.

Шноре предположил, что владельцами заведения могли быть выходцы из Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что в языковом департаменте Эстонии пожаловались на то, что с прибытием украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Глава департамента Ильмар Томуск заявил, что проблемой для местных жителей является обилие английского языка в рекламе и русского в сфере обслуживания.