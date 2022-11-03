Москвичей предупредили об активизировавшихся мошенниках в сфере ЖКХ

Заммэра Бирюков предупредил жителей Москвы о мошенниках под видом коммунальщиков

В Москве могут участиться случаи мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об активизировавшихся злоумышленниках, выдающих себя за коммунальщиков, предупредил жителей столицы заммэра по вопросам коммунального хозяйства Петр Бирюков, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит», — пояснил Бирюков. Вице-мэр отметил, что подобные случаи встречаются довольно часто, поэтому москвичам необходимо быть бдительными — не впускать таких людей в квартиру и не приобретать у них оборудование, которое может быть опасным при использовании.

Бирюков также напомнил, что сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения. Исключением может быть только авария, которая требует оперативной помощи специалистов. В остальных случаях коммунальщики выезжают только по заявке и заранее согласовывают время визита. «Любые внезапные проверки незаконны. Если к вам пришли с такой проверкой, это мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию», — посоветовал вице-мэр.

Ранее Мосэнергосбыт предупредил жителей столицы о распространенном мошенничестве с заменой счетчиков. Выдающие себя за коммунальщиков люди начали предлагать собственникам квартир за деньги установить автоматы для приборов учета электричества. В компании напомнили, что оборудование обычно меняют бесплатно, если закончился межпроверочный интервал или прибор сломался.