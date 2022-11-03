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11:00, 3 ноября 2022Из жизни

Диетолог перечислил помогающие сбросить вес продукты

Daily Mirror: диетолог Мосли предложил есть миндаль и сыр тофу для похудения

Фото: Unsplash

Для похудения необходимо есть творог, шпинат и чечевицу, считает врач-диетолог Майкл Мосли. Он перечислил продукты, которые помогают сбросить вес, в материале Daily Mirror.

Мосли объяснил, что он предпочитает концентрироваться не на запрещенных во время диеты продуктах, а на тех, которые можно и нужно употреблять. Специалист добавил, что следует делать выбор в пользу еды, улучшающей метаболизм и насыщающей организм. По его словам, продукты, богатые белком, клетчаткой и полезными жирами также помогают сбросить вес и уменьшить тягу к еде.

Диетолог предложил добавить в рацион яйца, миндаль, куриную грудку, нежирную говядину, греческий йогурт, сыр тофу, творог, чечевицу, шпинат и киноа.

Ранее сообщалось, что Мосли назвал самый полезный для фигуры завтрак. По его мнению, для сохранения стройности лучше выбирать на завтрак блюда из яиц.

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Евгения Черкасова
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