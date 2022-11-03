Названы самые популярные у россиян мифы о моде

Россияне верят в миф о том, что одежда белого цвета полнит человека, а черная — стройнит

Сотрудники сервиса объявлений «Юла» назвали самые популярные мифы о красоте и моде, в которые верят жители России. Результаты соответствующего опроса поступили в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 3 ноября.

Сообщается, что большинство россиян (70 процентов) уверены в правдивости различных предубеждений в данных областях. Так, например, 21 процент респондентов считают, что нельзя сочетать серебряные и золотые украшения, а 16 процентов — что бижутерию можно носить только до 30 лет. Столько же опрошенных заявили, что, по их мнению, одежда белого цвета полнит человека, а черная, напротив, — стройнит.

В то же время 18 процентов женщин полагают, что многие модные вещи подходят только стройным, а 20 процентов порекомендовали высоким девушкам отказаться от обуви на каблуках.

Мужчины, в свою очередь, заявили: чтобы хорошо выглядеть, необходимо потратить много денег. Кроме того, согласно исследованию, большинство российских мужчин редко экспериментируют с одеждой — каждый десятый считает, что нельзя сочетать в одном образе несколько цветов.

Участники опроса также назвали миф о моде, с которым они не могут согласиться. Почти треть россиян не верят, что дорогая вещь — всегда более качественная, чем дешевая.

В октябре россияне раскрыли дорогие вещи, которые они хранят на «особый случай» и не используют в повседневной жизни. Чаще всего для важного события они берегут столовые сервизы, дорогую одежду и серебряные приборы. Также на значимые праздники оставляют качественный алкоголь, ювелирные украшения и дорогую обувь.