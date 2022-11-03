В отрубленных головах мумий Наска нашли психоактивные вещества

Journal of Archaeological Science: древние люди Наска использовали психоактивные вещества

Ученые из Польши и Италии нашли доказательство, что древние люди цивилизации Наска использовали психоактивные растительные вещества для успокоения тех, кого приносили в жертву. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

Археологи изучили останки людей, захороненных вдоль южного побережья Перу в период с 3500 года до нашей эры по 476 год нашей эры, когда в этом регионе существовала доколумбовая цивилизация, названная в честь плато Наска. Эта культура известна тем, что в ней была широко популярна практика обезглавливания в честь богов, а так называемые трофейные головы использовались в религиозных ритуалах. В то же время люди Наски использовали передовые для того времени технологии орошения, изготовления керамики и сложных тканей.

В ходе исследования были взяты образцы волос с четырех трофейных голов и 18 мумифицированных останков, похороненных в древних религиозных сооружениях. Наличие и концентрацию таких химических веществ, как кокаин, бензоилэкгонин, кокаэтилен, мескалина, триптамин, гармалин и гармин, определяли с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией.

Ученые обнаружили следы присутствия в волосах принесенного в жертву ребенка химических веществ из южноамериканского кактуса Сан-Педро (Echinopsis pachanoi), который, как известно, содержит психоактивные соединения, в том числе мескалин. В некоторых других образцах выявили следы кокаина и веществ (гармина и гармалина) из лианы Banisteriopsis caapi, основного ингредиента аяуаски. Это растение, которое произрастает в тропических лесах Амазонии и не встречается на побережье, являлось объектом торговли на дальние расстояния и, по всей видимости, играло важную роль в древней медицине и ритуалах.

Полученные результаты стали первым доказательством того, что люди Наска давали ритуальным жертвам психоактивные вещества и галлюциногены перед смертью. Листья коки использовались на южном побережье Перу с раннего периода Наска (100 год до нашей эры — 450 год нашей эры). Похожая практика была характерна и для инков, которые использовали для ритуальных целей напиток аяуаска.