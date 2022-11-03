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11:33, 3 ноября 2022Бывший СССР

НАТО поставило Украине кровь с ВИЧ и гепатитом

Mash: страны НАТО передали для украинских раненых кровь, в которой нашли ВИЧ и гепатит

Фото: Nicholas Kajoba / Globallookpress.com

Страны НАТО передали для украинских раненых военнослужащих консервированную кровь, позже украинские медики обнаружили в ней ВИЧ и гепатит. Об этом со ссылкой на документы архива премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, взломанного хакерами Kombatant, сообщает Telegram-канал Mash.

Министерство здравоохранения Украины остро нуждалось в крови для раненых военнослужащих в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях после неудачной попытки наступления на херсонском направлении в октябре. Поэтому Киев запросил у Альянса 62 тысячи литров крови, которые вскоре и получил.

Позже украинские медики решили проверить полученную кровь и «обнаружили в пробах первой группы 6,3 процента образцов с ВИЧ, 7,4 процента — с гепатитом В и 3,2 процента — с гепатитом С. Во второй группе: 5,9 процента, 6,8 процента, 3,1 процента соответственно».

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Теперь стране грозит эпидемия смертельных заболеваний. После раскрытия информации Киев отправил в НАТО письмо с просьбой провести независимую оценку состояния крови и требованием не закупать ее «на африканском континенте». А также попросил 680 миллионов гривен на «профилактику вирусных заболеваний».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предсказал увеличение рождаемости в стране из-за отключения электричества. По его словам, это лучшее время, чтобы заниматься любовью, а также наслаждаться жизнью.

Василий Мека
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