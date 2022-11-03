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09:40, 3 ноября 2022Мир

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов для помощи Киеву
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов для помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«В условиях проведения специальной военной операции спецслужбами США и Англии осуществляется вербовка участников международных террористических организаций с целью их переброски для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — указал он.

Ранее Патрушев заявил, что создание Украиной «грязной бомбы» происходит не без помощи Запада. «По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов», — сказал секретарь Совбеза.

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Виктория Кондратьева
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